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Ученые нашли еще один орган, по которому сильно бъет коронавирус

Исследователи продолжают заниматься наблюдением над негативным влиянием, которое оказывает на тело Covid-19.

29 июня 2020, 20:48
Коронавирус, органы
Ученые нашли еще один орган, по которому сильно бъет коронавирус / notia.gr

Группа французских исследователей достоверно установила ‒ коронавирусная инфекция Covid-19 вызывает патологию почек.

Об этом сообщает французский портал RFI.

Как сообщают медики-исследователи, все пациенты с Covid-19 страдают от частого мочеиспускания, обезвоживания и регулярной жажды.

Кроме того, у пациентов, которые имели почечные заболевания, после перенесения коронавирусной инфекции, может наблюдаться частое мочеиспускание, обезвоживание, усиление жажды и физическая слабость (по причине потери клеточной энергии).

Отмечается, что в большинстве вирус поражает именно клетки системы почечных канальцев.

Напомним, ранее врач-терапевт Василий Купрейчик заявлял о том, что повреждения органов (помимо легких) людей, зараженных коронавирусом, были подтверждены в результате исследований больных китайским коронавирусом.

Как утверждает медик, акцент в первую очередь на легких поясняется еще и тем, что не во всех странах полностью исследовалось тело умершего.

медики органы почки китайский коронавирус Covid-19
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