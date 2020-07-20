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Коронавирус найдут по запаху: в Австрии удивили способом борьбы с COVID-19

Тестовые испытания продлятся до конца июля.

20 июля 2020, 04:30
коронавирус
В Австрии решили выявлять вирус у людей без симптомов / pixabay.com

Министерство обороны Австрии поделилось смелыми планами о тренировке собак определять по запаху людей, зараженных COVID-19.

Это поможет выявить вирус у человека, который не имеет симптомов, сообщила пресс-служба австрийской армии.

Подготовка собак идет в кинологическом военном центре. Животных учат вычислять специальную трубку с молекулами инфекции, которые были взяты из полости рта и носа зараженного пациента. На следующей неделе, по словам пресс-службы, начнутся испытания с масками, которые носили инфицированные люди.

В ведомстве добавили, чтобы гарантировать безопасность служебной собаки и кинолога, трубки обрабатывают ультрафиолетовым излучением, а микроорганизмы вируса, которые еще остаются, умерщвляют.

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Тестовые испытания продлятся до конца июля, после чего военные специалисты изучат результаты работы.

Напомним, по словам главного научного советника правительства Великобритании Патрика Валланса, опасный коронавирус COVID-19 будет возвращаться волнами, а его появления стоит ждать в течение нескольких ближайших лет.

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