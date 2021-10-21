Коронавирус отдыхает: ученые прогнозируют приближение новой катастрофы, похуже пандемии COVID-19

Апокалипсис наступает: всему виной деятельность человека / Foto: SCOTTCHAN / Shutterstock.com

Эксперты сферы здравоохранения со всего мира подписали общую петицию, направленную к руководителям стран-участниц конференции по изменению климата (COP26), которая состоится в шотландском Глазго.

Как сообщает Phys.org, в петиции говорится о новой страшной катастрофе, которая окажется намного хуже нынешней коронавирусной пандемии.

Речь идет о загрязнении воздуха из-за чего преждевременной смертью ежегодно умирают более семи миллионов человек.

Кроме этого, в результате загрязнения атмосферы существенно ухудшаются природные условия. В итоге, пища, вода и воздух становятся некачественными, а стихийные бедствия, которые также являются негативным результатом сжигания ископаемого топлива и причиной загрязнения воздуха, разрушают жизни миллионов людей.

Ученые предостерегают, что уже в этом столетии температура на Земле повысится на 2,7-3,1 градуса по Цельсию. И сейчас главное - не превысить норму, установленную Парижским соглашением по климату - 1,5 градуса.

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Во избежание катастрофы в сфере здравоохранения эксперты предложили ряд мер:

быстрый переход от ископаемого топлива и финансирование развития чистой энергии;

сокращение выбросов парниковых газов в соответствии с требованиями Парижского соглашения;

построение устойчивой к изменениям климата низкоуглеродной системы здравоохранения.

Напомним, эксперты ООН пришли к неутешительным выводам. По их данным, ледяные покровы Африки могут исчезнуть к 2040 году.

Также ранее в ООН заявили, что глобальное потепление, которое приводит к таянию ледников, может привести к "пробуждению" ранее неизвестных и опасных вирусов с непредсказуемыми последствиями для человечества.