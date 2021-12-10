Коронавирус провоцирует у детей опасное осложнение: что нужно знать родителям

Постковидный синдром и PIMS являются основными предпосылками для вакцинации / Фото Reuters

Дети болеют коронавирусом относительно легко, но у некоторых маленьких пациентов после болезни проявляются серьезные последствия. В частности, COVID-19 провоцирует возникновение воспалительного мультисистемного синдрома (PIMS).

По словам экспертов, менее 0,1% инфицированных коронавирусом малышей могут серьезно пострадать от осложнений, пишет Reuters.

"Длительный COVID поражает как детей, так и взрослых", – говорят специалисты.

У некоторых переболевших детей развились симптомы астмы или потеря слуха, а некоторые малыши, которые ходили, вернулись к ползанию,

Читайте также"Долгий" Сovid-19 у молодых и здоровых: ученые выявили ужасные последствия для всех органовКроме того, Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) называют COVID-19 одной из 10 основных причин смерти среди детей в возрасте от 5 до 11 лет.

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Воспалительный мультисистемный синдром ( PIMS) обычно возникает через несколько недель после заражения коронавирусом. Он вызван внезапной перегрузкой иммунной системы, вызывающей воспаление в сердце, легких, почках, головном мозге и органах желудочно-кишечного тракта. Больные дети могут провести в больнице до двух недель, некоторым из них требуется интенсивная терапия.

Согласно наблюдению врачей, PIMS чаще поражает чернокожих, латиноамериканских и азиатских детей, хотя причины этого до сих пор неизвестны.

Медики подчеркивают, что заболевание может проявить себя только через несколько месяцев после заражения. При этом дети страдают такими симптомами, как одышка, усталость, боль в груди, головные боли, тремор и головокружение.

В CDC сообщили об около шести тысячах случаев PIMS по всей стране, в том числе зафиксированы 52 смертельных исхода. По оценкам Одри Дионн из Бостонской детской больницы, это примерно – 3 смертельных случая на 10 тысяч детей.

"Постковидный синдром и PIMS являются основными предпосылками для вакцинации", – сказал Лиат Ашкенази-Хоффнунг, возглавляющий клинику, в которой лечат детей с коронавирусом и постковидным синдромом в Детском медицинском центре Шнайдера в Израиле.

Коронавирус у детей

Распространенное мнение о том, что дети не уязвимы перед коронавирусной болезнью является ошибочным. COVID-19 одинаково поражает и взрослых, и детей. У последних болезнь часто может проходить бессимптомно, однако при первых же признаках коронавируса родителям следует обратить на это внимание, заявила врач Игорь Гайдук. По ее словам, дети имеют большую сопротивляемость инфекции, потому что у них "на 50% больше лейкоцитов".

Известный врач-педиатр Евгений Комаровский прокомментировал вопрос о том, действительно ли необходимо прививать детей от коронавируса.

По его словам, дети — это та категория пациентов, которые в основном болеют легко, то есть вырабатывают небольшое количество антител, и именно они являются благоприятнейшей средой для мутации вируса.

"И если мы привьем детей, то шансы на то, что вирус будет не так активно мутировать, однозначно увеличатся", - добавил Комаровский.

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