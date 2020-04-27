Безблагодатный огонь: в РФ монах заразился коронавирусом и поджег себя

Послушник Троице-Сергиевой Лавры поджег себя из-за коронавируса / РБК

В РФ послушник Троице-Сергиевой лавры Дмитрий Пелипенко сжег себя заживо - после того, как узнав, что заразился китайским коронавирусом.

Такое сообщение опубликовал Telegram-канал Baza.

"Пелипенко попал в больницу с пневмонией еще 16 апреля. Вскоре он получил подтвержденный тест на COVID-19. После этого, в ночь с 23 на 24 апреля Дмитрий сбежал – через окно первого этажа больницы, вырвав москитную сетку. Однако через несколько часов его снова привезли в больницу – но уже с 90 процентами ожогов тела. По словам очевидцев, он облился легковоспламеняющейся жидкостью, стоя на крыльце церкви – прямо на больничной территории", – говорится в тексте.

Напомним, ранее в центре Москвы монахи из Высоко-Петровского монастыря проводили каждый вечер обход его территории крестным ходом - с молебным пением об избавлении от китайского коронавируса. До этого в Александро-Невском Ново-Тихвинском женском монастыре Екатеринбурга начали производить специальный ладан - якобы с усиленным противовирусным эффектом.