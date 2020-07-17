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Коронавирус атакует: стали известны страны-лидеры по числу активных случаев

В Украине зафиксировано 26 тысяч 79 активных случаев коронавируса.

17 июля 2020, 10:40
коронавирус
В мире по количеству активных случаев коронавируса лидирует Гвиана / Фото pixabay.com

Наибольшее число активных случаев заболевания китайским коронавирусом COVID-19 в мире зафиксировано во Французской Гвиане, США и в Панаме.

Информацию относительно количества активных случаев COVID-19 на 100 тысяч обнародовали в Министерстве здравоохранения.

Согласно опубликованным данным, во Французской Гвиане зафиксировали 2 тысячи 726 активных случаев коронавируса (показатель на 100 тысяч активных – 912,02).

В то же время в США зафиксировано 1 млн 807 тысяч 329 активных случаев заболевания коронавирусом (показатель на 100 тысяч активных – 545,89).

В Панаме зафиксировано 22 тысячи 469 активных случаев заболевания COVID-19 (показатель на 100 тысяч активных – 520,48).

Отметим, что по данным Минздрава, в Украине зафиксировано 26 тысяч 79 активных случаев коронавируса, что соответствует показателю 62,3 на 100 тысяч активных.

/ moz.gov.ua

Напомним, в Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 57 тыс. 264 случая COVID-19.

Всего в Украине после перенесенной коронавирусной болезни выздоровели 29 тыс. 769 человек, зарегистрировано 1 тыс. 456 летальных случаев.

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