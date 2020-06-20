Помощник Путина рассказал о неприятных последствиях коронавируса

Песков поведал о последствия коронавируса / Reuters

Правая рука Путина, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, который уже успел переболеть опасным китайским недугом, заявил о том, что выработал антитела к COVID-19.

Сейчас он чувствует себя хорошо, работает и вернулся к активной жизни, передает Интерфакс.

"С точки зрения здоровья уже всё прекрасно, более того, уже есть антитела", – сказал Песков.

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Он также отметил, что чувствует себя более защищенным, нося маску и перчатки в общественных местах.

"Пришлось, к сожалению, пройти через эту эпопею, чуть-чуть поболеть, болезнь неприятна и, тем не менее, от нее выздоравливают, и, слава Богу, наши врачи прекрасно научились ее лечить", –отметил Песков.

Коронавирус у Пескова

Как ранее сообщалось, Песков сообщил об экстренной госпитализации с двусторонней пневмонией, которую спровоцировало инфицирование коронавирусом.

Напомним, Песков вспомнил, что пытался защититься от инфицирования опасным заболеванием с помощью "противовирусного" бейджа.