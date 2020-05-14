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Заболевший коронавирусом пресс-секретарь Путина рассказал о своем состоянии

14 мая 2020, 08:32

Заболевший коронавирусом Дмитрий Песков, многолетний путинский спикер, рассказал о состоянии своего здоровья.

Песков
Дмитрий Песков рассказал о своем заболевании коронавирус / УНИАН

Дмитрий Песков, штатный кремлевский глашатай и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина,  рассказал о том, как именно болеет китайским коронавирусом Covid-19.

В интервью порталу КоммерсантЪ чиновник рассказал, что врачи сперва ему поставили диагноз - двусторонняя пневмония.

"И когда поняли уже, что процесс идет, так сказать, в гору, с температурой, с ломкой, то поехали в больницу. И хорошо, что поехали, потому что сделали компьютерную томографию. В общем, поймали вовремя. А в этой болезни главное - не пропустить. Вирус этот абсолютно кровожадный. Хотя, слава богу, врачи уже обладают опытом в борьбе с ним, но все равно доля непредсказуемости, связанная с индивидуальными особенностями, всегда присутствует", - заявил Песков.

Напомним, ранее стало известно, что по состоянию на четверг, 13 мая, в России был подтвержден 242 271 случай заражения коронавирусом. Всего же от последствий Covid-19 в РФ скончалось 2 212 человек. 

китайский коронавирус Covid-19 новости России Дмитрий Песков Владимир Путин
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