Коронавирус у Трампа: президент США рассказал о лечении от COVID-19

Дональд Трамп / Reuters

Проходящий курс лечения от коронавируса президент США Дональда Трампа рассказал о своем самочувствии.

Соответствующее сообщение американский лидер опубликовал в сервисе микроблогов Twitter.

Как написал Трамп, он чувствует себя хорошо.

Он также поблагодарил врачей и персонал медицинского центра Уолтера Рида, где проходит лечение.

"За последние 6 месяцев в борьбе с этой чумой был достигнут огромный прогресс. С их помощью чувствую себя хорошо!", - добавил Трамп.

Ранее лечащий врач Трампа Шон Конли сообщил о том, что у президента США нет лихорадки и он чувствует себя хорошо.

В то же время источник агентства Reuters, знакомый с ситуацией вокруг заболевания Трампа, сообщил, что президент США пока не находится на четком пути к выздоровлению.

Источник добавил, что некоторые из показателей жизнедеятельности Трампа за последние 24 часа вызывают серьезное беспокойство.

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