Коронавирус у Трампа: президент США рассказал о лечении от COVID-19

Дональд Трамп рассказал о своем самочувствии.
Проходящий курс лечения от коронавируса президент США Дональда Трампа рассказал о своем самочувствии.
Соответствующее сообщение американский лидер опубликовал в сервисе микроблогов Twitter.
Как написал Трамп, он чувствует себя хорошо.
Он также поблагодарил врачей и персонал медицинского центра Уолтера Рида, где проходит лечение.
"За последние 6 месяцев в борьбе с этой чумой был достигнут огромный прогресс. С их помощью чувствую себя хорошо!", - добавил Трамп.
Ранее лечащий врач Трампа Шон Конли сообщил о том, что у президента США нет лихорадки и он чувствует себя хорошо.
В то же время источник агентства Reuters, знакомый с ситуацией вокруг заболевания Трампа, сообщил, что президент США пока не находится на четком пути к выздоровлению.
Источник добавил, что некоторые из показателей жизнедеятельности Трампа за последние 24 часа вызывают серьезное беспокойство.
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- 2 октября президент США Доналд Трамп заявил, что у него и его жены положительный тест на коронавирус.
- Впоследствии руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз сообщил, что у Трампа "легкие симптомы" COVID-19, но он остается на работе.
- Трамп лечится в Национальном военном медицинском центре Уолтера Рида и собирается работать из него удаленно.
- Он заболел в самый разгар предвыборной гонки, после скандальных дебатов со своим соперником Джо Байденом.