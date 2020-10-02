Коронавирус у Трампа: врач президента США раскрыл детали

Президент и первая леди США планируют оставаться в Белом доме.
Заразившийся коронавирусом президент США Дональд Трамп продолжит работать во время лечения от COVID-19.
Об этом говорится в заявлении лечащего врача президента США Шона Конли, опубликованном в Twitter.
"Будьте уверены, я ожидаю, что президент продолжит выполнять свои обязанности без перебоев, пока выздоравливает", — заявил он.
По словам Конли, оба чувствуют себя хорошо и планируют самоизолироваться в Белом доме, пока будут выздоравливать.
"Президент и первая леди в настоящий момент чувствуют себя хорошо, они планируют оставаться дома - в пределах Белого дома - во время выздоровления. Будьте уверены, я ожидаю, что президент продолжит без перебоев выполнять свои обязанности, пока он поправляется, я буду держать вас в курсе любых будущих событий", - говорится в заявлении Конли.
Ранее сообщалось о том, что Трамп заразился коронавирусной инфекцией. По его словам, коронавирус также нашли у его жены Мелании.
"Сегодня вечером первая леди США и я сдали тесты на коронавирус, [результат которых оказался] положительным. Мы немедленно начнем наш карантин и процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе!", - написал Трамп в Twitter.
- По состоянию на пятницу, 2 октября, коронавирус во всем мире заразил 34 205 778 человек. Жертвами болезни стали 1 021 765 пациентов (+8 785 за сутки). В тройке стран-лидеров по числу зараженных коронавирусом - США, Индия и Бразилия.
- В конце июля у советника Трампа по вопросам национальной безопасности Роберта О'Брайена нашли коронавирус.
- Ранее коронавирусом заразилась пресс-секретарь вице-президента США Майка Пенса.