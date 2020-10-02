Коронавирус у Трампа: врач президента США раскрыл детали

У Дональда Трампа нашли коронавирус / GettyImages

Заразившийся коронавирусом президент США Дональд Трамп продолжит работать во время лечения от COVID-19.

Об этом говорится в заявлении лечащего врача президента США Шона Конли, опубликованном в Twitter.

"Будьте уверены, я ожидаю, что президент продолжит выполнять свои обязанности без перебоев, пока выздоравливает", — заявил он.

По словам Конли, оба чувствуют себя хорошо и планируют самоизолироваться в Белом доме, пока будут выздоравливать.

"Президент и первая леди в настоящий момент чувствуют себя хорошо, они планируют оставаться дома - в пределах Белого дома - во время выздоровления. Будьте уверены, я ожидаю, что президент продолжит без перебоев выполнять свои обязанности, пока он поправляется, я буду держать вас в курсе любых будущих событий", - говорится в заявлении Конли.

Ранее сообщалось о том, что Трамп заразился коронавирусной инфекцией. По его словам, коронавирус также нашли у его жены Мелании.

"Сегодня вечером первая леди США и я сдали тесты на коронавирус, [результат которых оказался] положительным. Мы немедленно начнем наш карантин и процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе!", - написал Трамп в Twitter.