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Коронавирус продолжает свирепствовать в Африке - количество жертв

Главная проблема Африканского континента - недостаточное количество тестов.

1 июля 2020, 18:56
коронавирус,карантин
Коронавирус в Африке набирает оборотов / УНІАН

По состоянию на утро среды, 1 июля, количество инфицированных коронавирусом COVID-19 почти достигло отметки в десять с половиной миллионов человек во всем мире. Число жертв болезни - более полумиллиона.

Количество случаев заражения коронавирусом на Африканском континенте выросло до 404 тысяч, погибло уже более 10 тысяч человек. Об этом сообщает Агентство по охране здоровья Африканского Союза.

"Число подтвержденных случаев коронавируса в Африке превысило 400 000, а количество погибших составляет более 10 000, в то время как медики предупреждают, что пандемия набирает обороты на континенте с населением в 1,3 миллиарда", - говорится в сообщении.

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По данным Агентства, в Африке уже 404 тысячи случаев заболевания COVID-19, а возможности для тестирования достаточно ограничены.

В частности, в Южной Африке больше всего подтвержденных случаев COVID-19 - свыше 151 тысячи.

Напомним, ранее медик Оксана Выговская в интервью Главреду рассказала, что украинский штамм коронавируса отличается от европейского и китайского. Именно поэтому в Украине на данный момент меньше пациентов с Covid-19 в тяжелом и критическом состоянии.

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