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В Африке придумали травяную "пилюлю" от коронавируса

8 мая 2020, 23:57

В то время как власти африканских стран позиционируют эту пилюлю как лекарство, в ВОЗ выступили с резкой критикой "препарата".

Коронавирус, ученые
В Африке создали "лекарство" от коронавируса / spiegel.de/

В Африке из-за вспышки китайского коронавируса набирает популярности напиток, который создали на основе местного растения в одном из институтов Мадагаскара.

Власти страны позиционируют его как "лекарство" от COVID-19, хотя Всемирная организация здравоохранения не может подтвердить эту информацию, сообщает Reuters.

В прошлом месяце президент Мадагаскара Андри Радзуэлина рекламировал "лекарство" на пресс-конференции, попивая из бутылки, наполненной янтарного цвета жидкостью, которая, по его словам, уже вылечила двух человек.

Тоник на основе растения Artemisia annua, обладающего противомалярийными свойствами, который назвали COVID-19 Organics, не прошел каких-либо международно признанных научных испытаний. В то время как Радзуэлина превозносил его достоинства, ВОЗ предупредила, что необходимо проверить средство на эффективность и побочные эффекты.

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Сообщается, что напиток разработан государственным Малагасийским институтом прикладных исследований.

Танзания, Экваториальная Гвинея, Центральноафриканская Республика, Республика Конго, а также Демократическая Республика Конго, Либерия и Гвинея-Бисау уже получили тысячи доз напитка бесплатно.

Коронавирус в Африке

Ранее Главред писал, что коронавирус в мире не убавляет своих оборотов и уже вовсю бушует в африканских странах. В связи  с этим в ВОЗ сделали тревожное заявление. Как заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, пандемия коронавируса COVID-19 в мире все еще далека от завершения.

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