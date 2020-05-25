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ВОЗ припугнула Африку "тихой эпидемией"

25 мая 2020, 22:09

Специалисты ВОЗ сообщали, что Африке грозит эпидемия коронавируса в том случае, если местные власти не придадут приоритетного значения тестированию.

Коронавирус
ВОЗ сообщила о пандемии коронавируса в Африке / Reuters

Коронавирус в мире - во Всемирной организации здравоохранения забили тревогу из-за того, что Африка запросто может столкнуться с "тихой эпидемией" опасного вируса. Это может произойти в том случае, если ее лидеры не придадут приоритетного значения тестированию. На континенте по-прежнему сохраняются "пробелы и уязвимости".

Как пишет агентство Reuters, в ВОЗ считают, что лидеров стран нужно подталкивать к большему количеству тестирований на наличие коронавируса.

"Моя первая точка зрения на Африку, моя первая проблема: отсутствие тестирования приводит к тихой эпидемии в Африке. Поэтому мы должны продолжать подталкивать лидеров к определению приоритетов тестирования", - заявил специальный посланник ВОЗ Самба Соу на пресс-конференции в понедельник.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что Африка является регионом с наименьшим количеством диагностированных случаев коронавируса, на который приходится менее 1,5% от общего числа случаев в мире и всего 0,1% смертей.

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В то же время глава ВОЗ заявил, что опыт континента, связанный с другими эпидемиями, помог ему расширить масштабы своей реакции на коронавирус и избежать последствий, наблюдаемых в других местах до сих пор. Однако, по его словам, в Африке по-прежнему сохраняются "пробелы и уязвимости".

Коронавирус в мире

Как ранее писал Главред, Всемирная организация здравоохранения официально озвучила новый эпицентр пандемии коронавируса в мире – это все страны материка Южная Америка.

Как ранее сообщалось, везде, где была первая волна коронавируса, возможна и вторая. Такое предупреждение озвучила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Африка ВОЗ коронавирус пандемия
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