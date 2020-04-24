"Коронавирусом по башке": Лукашенко отличился очередным перлом

Лукашенко вновь высказался о китайской хвори / Reuters

Лидер белорусов Александр Лукашенко, который наотрез отказался прислушиваться к советам ВОЗ, на этот раз отличился новым заявлением о пандемии коронавируса.

Слова Лукашенко прозвучали на совещании, посвященном лесному хозяйству Беларуси.

"Лес как был нашим богатством, так и остаётся. Но к этому богатству мы относимся порой, а, может быть, зачастую, безобразно. И поэтому Господь, как я говорил, ударил нас по башке коронавирусом", - заявил он в видео в Telegram-канале "Пул Первого".

Коронавирус в Беларуси

Ранее Главред писал, что во время пандемии Лукашенко продолжает вести привычный образ жизни, не соблюдает карантин и занимается спортом. Так, после игры в хоккей, он назвал нахождение на льду лучшим антивирусным средством, а также признался, что пандемия коронавируса никак не повлияла на его образ жизни.

Напомним, Лукашенко заявил, что из-за китайского вируса белорусам не грозит голодная смерть. Если в стране не будет гречки, есть картошка, рассказал глава государства.