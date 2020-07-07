"С бедой справились": Лукашенко сделал громкое заявление о коронавирусе

Лукашенко похвастался победой над коронавирусом / Reuters

Коронавирус в Беларуси - президент Александр Лукашенко ошарашил смелым заявлением о том, что его стране удалось побороть китайскую хворь, с чем он и поздравил сегодня жителей Минска.

По его словам, в столице уже ликвидирована проблема COVID-19, передает во вторник, 7 июля, госагентство БелТА.

Говоря о распространении коронавирусной инфекции глава Беларуси, в частности, сказал: "я с Натальей Ивановной (председатель Совета Республики Наталья Кочанова – ред.) только что переговорил, как ситуация складывается на сегодняшнее утро. Я могу вас поздравить, что мы с этой бедой справились".

Читайте также"Свержение Лукашенко": астролог сказал, когда в Беларуси начнется революция

По его словам, "система, которая у нас есть, и та дисциплина и управляемость в здравоохранении помогала нам в таком густонаселенном и открытом городе преодолеть эти проблемы".

При этом Лукашенко отметил, что "Минск в эпидпериод был самым проблемным, потому что население 2 млн, перемещение огромное - учитывая, что мы границы не закрывали, население в квартиры не загоняли".

Коронавирус в Беларуси

По данным Минздрава, в Беларуси, по состоянию на 6 июля, зарегистрированы 63 тыс. 804 человека с положительным тестом на COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 429 человек.

ОтметимЮ 2 июля белорусский лидер Александр Лукашенко похвастался, что коронавирус в Беларуси побежден. Правда, победа еще "неокончательная".

Ранее Лукашенко заявил, что коронавирус создали специально. Болезнь создали для того, чтобы "столкнуть лбами" крупные государства, убежден лидер белорусов.