Плевать на карантин: бесстрашные белорусы решили с размахом отметить 9 мая

По информации Минобороны Беларуси, уже кипит подготовка к параду на 9 мая, несмотря на пандемию.
Министерство обороны Беларуси шокировало смелым шагом - чиновники решили все-таки провести парад на 9 мая, несмотря на жуткую ситуацию с опасным коронавирусом.
"Складывающаяся в настоящий момент в Республике Беларусь эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным Силам проводить плановые мероприятия боевой подготовки. Подготовка и проведение парада является составной частью боевой подготовки войск", – говорится в ответе министра обороны Беларуси Виктора Хренина на коллективное обращение о запрете парада в связи с коронавирусом, пишет БЕЛТА.
По словам министра, военные парады для Беларуси – "это дань героизму и стойкости нашего народа, самоотверженной борьбе против фашистских захватчиков".
Читайте такжеЛюди или экономика: историк объяснил, чем жертвовать в борьбе с Ковид-19
"Это также традиция, символизирующая готовность белорусского народа отстаивать национальные интересы государства", – добавил Хренин.
В ходе тренировок к параду, отметил министр, выполняется комплекс противоэпидемиологических и лечебно-профилактических мероприятий.
Коронавирус в Беларуси
Ранее Главред писал, что во время пандемии Лукашенко продолжает вести привычный образ жизни, не соблюдает карантин и занимается спортом. Так, после игры в хоккей, он назвал нахождение на льду лучшим антивирусным средством, а также признался, что пандемия коронавируса никак не повлияла на его образ жизни.
Также напомним, Лукашенко заявил, что граждане страны точно не умрут с голода в связи со смертоносным китайским коронавирусом, из-за которого объявлена пандемия.