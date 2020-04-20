Плевать на карантин: бесстрашные белорусы решили с размахом отметить 9 мая

У Лукашенко решились на парад к 9 мая / УНИАН

Министерство обороны Беларуси шокировало смелым шагом - чиновники решили все-таки провести парад на 9 мая, несмотря на жуткую ситуацию с опасным коронавирусом.

"Складывающаяся в настоящий момент в Республике Беларусь эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным Силам проводить плановые мероприятия боевой подготовки. Подготовка и проведение парада является составной частью боевой подготовки войск", – говорится в ответе министра обороны Беларуси Виктора Хренина на коллективное обращение о запрете парада в связи с коронавирусом, пишет БЕЛТА.

По словам министра, военные парады для Беларуси – "это дань героизму и стойкости нашего народа, самоотверженной борьбе против фашистских захватчиков".

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"Это также традиция, символизирующая готовность белорусского народа отстаивать национальные интересы государства", – добавил Хренин.

В ходе тренировок к параду, отметил министр, выполняется комплекс противоэпидемиологических и лечебно-профилактических мероприятий.

Коронавирус в Беларуси

Ранее Главред писал, что во время пандемии Лукашенко продолжает вести привычный образ жизни, не соблюдает карантин и занимается спортом. Так, после игры в хоккей, он назвал нахождение на льду лучшим антивирусным средством, а также признался, что пандемия коронавируса никак не повлияла на его образ жизни.

Также напомним, Лукашенко заявил, что граждане страны точно не умрут с голода в связи со смертоносным китайским коронавирусом, из-за которого объявлена пандемия.