Шокирующий удар коронавируса: Испания на пороге новой волны COVID-19

Испании грозит вторая волна COVID-19 / Фото pixabay.com

В Европе из-за коронавируса вводят исключительные меры для туристов, которые возвращаются из отпуска в Испании.

Как пишет Bloomberg, Великобритания исключила Испанию из перечня стран, безопасных для летнего отдыха, и ввела 14-дневный карантин для всех, кто приезжает из Испании.

Такое решение было принято после того, как в Испании, особенно в регионе Каталония, резко возросла заболеваемость Sars-Cov-2.

Кроме того, власти Норвегии объявили 10-дневный карантин для людей, которые возвращаются из Испании, а Франция вынесла новые предупреждения о путешествиях для региона Каталония, в котором расположены популярные курорты и пляжи.

Издание отмечает, что эти шаги будут иметь негативные последствия в пик периода туризма для страны, которая зависит от туризма более чем 10% валового внутреннего продукта.

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Тем временем в Испании сообщили о более 920 новых случаев в четверг и в пятницу, что является наибольшим количеством заражений с начала мая, когда правительство начало борьбу с одной из самых суровых эпидемий в Европе.

В материале подчеркивается, что Испании грозит вторая волна COVID-19, которая будет иметь шокирующие последствия для экономики страны.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Австрия ужесточает правила въезда для приезжих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за COVID-19.

Граждане из 32 государств "красного списка", в том числе из Украины, не смогут напрямую въехать в эту страну.