"Ждите до конца года": в Китае сделали громкое заявление о вакцине от Covid-19

В Китае обещают создать вакцину до конца года / Фото pixabay.com

Коронавирус в мире бушует уже с конца прошлого года - сегодня в Китае сделали громкое заявление о том, что вакцина от страшной хвори может біть готова уже к концу 2020 года или в начале 2021 года.

Как пишет China Daily, такой прогноз озвучили в Комитете по контролю и управлению государственным имуществом страны.

"Ожидается, что вакцина от COVID-19 поступит на рынок в конце этого года или в начале следующего", – сказано в сообщении.

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Ведущий эпидемиолог страны Чжун Наньшань в интервью Центральному телевидению Китая уточнил, что сейчас на второй стадии клинических исследований находятся всего пять вакцин.

"Высокоэффективную вакцину предстоит выбрать путем сравнительного отбора, поэтому понадобится довольно длительное время", – добавил эксперт.

Всего вакцинам нужно пройти три этапа исследований. Если эффективность и безопасность на всех этих этапах будет доказана, вакцину можно будет выпускать на рынок.

Вакцина от Ковид-19

Ранее о создании вакцины заявили в России. По информации, государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" при Роспотребнадзоре разработал вакцину от коронавирусной инфекции, сообщил гендиректор центра Ринат Максютов.

Напомним, ранее сообщалось, разработкой вакцины против коронавируса занимаются ученые из США. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи озвучил сроки, когда старания ученых увенчаются успехом. И этот прогноз оказался не очень утешительным.