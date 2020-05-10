Рано радоваться: в Китае зафиксировали новую вспышку Covid-19

В Китае очередная вспышка Ковид-19 / скриншот

В Китае зафиксировали очередную локальную вспышку опасного коронавируса, который с декабря прошлого года распространяется по миру и уносит человеческие жизни.

Как пишет Синьхуа, по данным провинциального комитета по делам здравоохранения, заболевание коронавирусом подтвердили у 11 жителей провинции Цзилинь. По состоянию на утро 10 мая в этой провинции зафиксировано 105 случаев локального инфицирования коронавирусом.

Кроме того, в провинции Цзилинь зафиксировано 19 случаев заболевания COVID-19, которые были завезены с заграницы.

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Напомним, ранее секретные службы США пришли к выводу, что в начале января Китай скрыл масштабы вспышки и высокую степень опасности коронавируса с целью провести закупку лекарств и средств защиты от болезни, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на отчет Министерства внутренней безопасности США.

По данным американских разведчиков, власти Китая в январе сократили экспорт и увеличили импорт медицинских товаров и попытались скрыть это, отрицая наличие экспортных ограничений и задерживая предоставление своих торговых данных.