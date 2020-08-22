Коронавирус в мире достиг новой "смертельной красной линии"

Из-за коронавируса в мире скончались 800 тысяч человек / Reuters

В субботу вечером, 22 августа, в мире количество смертей от китайского коронавируса COVID-19, из-за которого объявлена пандемия, достигло новой "красной линии".

По состоянию на 17:08 из-за вируса в мире скончались 800 тысяч человек, говорится на сайте университет Джона Хопкинса.

В то же время общее количество найденных инфицированных коронавирусом подбирается к психологической отметке в 23 млн человек. Всего COVID-19 нашли у 22 млн 984 тысяч 824 человек.

Лидером по количеству людей, у которых нашли вирус, остаются США – в стране инфицированы 5 млн 626 тысяч 284 человека, а 175 тысяч 429 пациентов – скончались.

/ Скриншот с gisanddata.maps.arcgis.com

Читайте такжеГлава ВОЗ рассказал, когда закончится пандемия коронавирусаНапомним, по состоянию на утро субботы в мире количество инфицированных коронавирусом составляло 22 млн 869 тысяч 636 человек, а скончались из-за вируса 797 тысяч 900 пациентов.