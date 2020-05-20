Коронавирус не одолеет: как дезинфицировать маску в машине

Ученые рассказали, как можно продезинфицировать маску в авто / УНИАН

Коронавирус в мире - по результатам последних исследований выяснилось, что Ковид-19 уязвим под воздействием высоких температур.

Ученые Университета Джорджии в ходе своего нового исследования пришли к выводу, что вирус не выживает на поверхностях под воздействием температур и коротковолновым излучением солнца.

Они также уточнили, что благодаря этому можно легко продезинфицировать собственный автомобиль и назвали высокие температуры ключевым инструментом для уничтожения вируса на поверхностях.

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Машина за несколько часов на парковке под солнцем сильно нагревается. По этой причине исследователи напомнили о том, что в салоне авто ни в коем случае нельзя оставлять детей и животных, которые в случае опасности не смогут себе помочь и рискуют погибнуть.

При внешней температуре воздуха в 21 градус по Цельсию внутренняя температура автомобиля под солнечным светом поднимается до 45 градусов.

При уличных 27 градусах салон нагревается до 50. Именно поэтому автомобиль можно быстро и эффективно избавить от вируса.

При температуре в 22 градуса коронавирус на поверхности стали и пластика погибнет приблизительно спустя сутки.

При 55 градусах время гибели 99,99% бактерий вируса сокращается до 20 минут, при 65 – до 5 минут.

Это условия, которых внутри автомобиля можно достичь в любой теплый летний день.

Поэтому исследователи указали, что в таком случае в собственной машине можно дезинфицировать различные предметы и защитные маски. Можно оставить их в салоне автомобиля и отправиться за покупками, не забыв надеть другую маску.

Коронавирус в Украине

Напомним, согласно официальной статистике Минздрава, по состоянию на среду, 20 мая в Украине официально диагностировали 19,230 тысячи эпизодов заражения китайским коронавирусом. Всего за минувшие сутки в Украине было зафиксировано 354 новых случая заражения и 16 смертей от последствий коронавирусной болезни. Всего же с начала пандемии в результате осложнений, которые вызванных болезнью Covid-19, скончалось 564 человека. В то же самое время 5 955 пациентов выздоровели.