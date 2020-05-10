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Ученые ошарашили прогнозом о влиянии пандемии на климат

10 мая 2020, 18:41

Специалисты заявили, что коронавирус негативно влияет на климатическую ситуацию в мире.

Коронавирус, ученые
Ученые рассказали, как Ковид-19 влияет на климат / spiegel.de/

Китайский коронавирус быстро распространяется и множество стран мира ввели карантинные ограничения для того, чтобы снизить риск инфицирования среди граждан. По словам ученых, карантин негативно сказался на глобальной системе метеорологических наблюдений.

Как пишет в Facebook Кафедра метеорологии и климатологии КНУ им. Тараса Шевченко, несмотря на то, что значительная часть наблюдений осуществляется в автоматическом режиме, количество и качество прогнозов все же изменились.

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Это поясняется тем, что во многих развивающихся странах переход к автоматизированным наблюдениям все еще не завершен и наблюдения на станциях проводятся специалистами, а затем передаются в международные сети и центры сбора информации.

В результате пандемии количество метеорологических наблюдений с коммерческих воздушных судов резко сократилась – в среднем на 75-80% по сравнению с обычными условиями. В южном полушарии этот показатель приближается к 90%.

"Некоторые страны (прежде всего, европейские) осуществляют дополнительные запуски радиозондов для частичной компенсации потерь авиационных данных", – указывается в сообщении.

"Системы наблюдения за океаном характеризуются высокой степенью автоматизации, и ожидается, что большинство их компонентов будут продолжать хорошо работать в течение ближайших нескольких месяцев. Однако, дрейфующие буи и поплавки необходимо будет передислоцировать, причалы необходимо будет обслуживать, а системы наблюдения с судов – обслуживать, калибровать и пополнять. Поэтому со временем можно ожидать постепенного сокращения количества наблюдений, и эта тенденция будет продолжаться до тех пор, пока не будет восстановлена ​​необходимая деятельность по поставке и обслуживанию", – добавили специалисты.

Как ранее писал Главред, заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что масочный режим в Украине может завершиться к концу лета в случае снижения количества новых случаев заражения китайским коронавирусом.

Напомним, ранее сообщалось, карантин в Украине с 11 мая начнут ослаблять, но ранее представленный Кабмином план выхода из него будет пересмотрен, заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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