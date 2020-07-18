Ученые выяснили, как влияет коронавирус на продолжительность жизни

Ученые заявили о снижении продолжительности жизни из-за пандемии / Reuters

Ученые Оксфордского университета сравнили продолжительность жизни людей до и во время пандемии коронавируса.

По информации медиков, средняя продолжительность жизни мужчин и женщин снизилась почти на два года. Об этом написала Daily Mail со ссылкой на исследование ученых. Они предположили, что после второй волны COVID-19 этот показатель станет еще пессимистичнее.

Ожидаемая продолжительность жизни в Англии и Уэльсе неуклонно улучшалась в течение последних 50 лет, а за последние десять лет оставалась неизменной.

Коронакризис, в результате которого погибло почти 54 тысячи человек, вернул статистику к уровню 2008 года.

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В Великобритании COVID-19 сократил ожидаемую продолжительность жизни женщин с 83,5 года в 2019 году до 81,8 года для тех, кто родился в первой половине 2020 года, и с 79,9 года до 78 лет для мужчин.

"Мы представили оценки ожидаемой продолжительности жизни в 2019 году и первой половине 2020 года, которые показывают, что этот показатель среди женщин и мужчин сократилась на 1,7 и 1,9 года. Таким образом, ожидаемая продолжительность жизни мужчин и женщин в первой половине 2020 года снизилась до уровня 2008 года. Вероятно, наши оценки смертности и ожидаемой продолжительности жизни занижены", – отметил ведущий исследователь социологического факультета Оксфордского университета Жозе Мануэль Абурто.

Ученые подчеркнули, что последующее влияние коронавируса на продолжительность жизни неясно из-за возможной второй волны вируса.

Напомним, по словам главного научного советника правительства Великобритании Патрика Валланса, опасный коронавирус COVID-19 будет возвращаться волнами, а его появления стоит ждать в течение нескольких ближайших лет.