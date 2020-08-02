Эксперты поведали, кто первым получит вакцину от коронавируса

Первыми вакцину получат медики / Reuters

В США надеются, что до конца сентября нынешнего года появятся примерные рекомендации о распределении первых доз вакцин от коронавирусной болезни. Первыми в очереди считаются медицинские работники.

Об этом пишет Голос Америки.

"Ответ понравится не всем. Будет много людей, которые считают, что они должны быть первыми в списках", - заявил директор Национального института здоровья доктор Фрэнсис Коллинз.

Традиционно первыми в очереди считаются медицинские работники и представители наиболее уязвимых для инфекции групп населения. Но Коллинз предложил учесть и другие факторы - принять во внимание географию и отдать предпочтение людям, где эпидемия нанесла сильнейший удар.

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А также не забыть о добровольцах, которым на финальной стадии клинических испытаний вводилось плацебо. Контрольная группа была необходима, чтобы убедиться, что настоящие прививки действительно работают.

"Мы должны им, они должны быть приоритетными", - сказал Коллинз.

Масштабные испытания, проведенные этим летом, показали, что несколько экспериментальных вакцин от COVID-19 безопасны и эффективны. Компании Moderna и Pfizer несколько дней назад приступили к испытаниям, в которых примут участие более 30 тысяч волонтеров в каждом.

Напомним, ранее главный санврач Виктор Ляшко в эфире Украинского радио назвал впервые ориентировочную стоимость вакцины от коронавируса для украинцев. По его словам, прививка от COVID-19 будет стоить около 20 долларов, то есть где-то 500 гривен. Всего нужно будет ввести две дозы вакцины.