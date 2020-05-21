Передается ли Covid-19 через бассейн: неожиданный ответ ученых

Рекомендации по купанию в бассейне во время пандемии / Скриншот видео с youtube.com

Коронавирус в мире продолжает быстро распространятся и уносить человеческие жизни. Недавно Центры по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention - CDC) обновили советы по предотвращению заражения коронавируса.

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В рекомендациях сказано о том, что заболеть COVID-19 через зараженные поверхности возможно, однако шансы этого невысоки, пишет Голос Америки.

Вирус также не слишком быстро распространяется через животных. В то же время, CDC напоминает, что коронавирус - "это новая болезнь, пути распространения которой только исследуются. Возможно, что COVID-19 можно инфицироваться и другими путями, но это не основные каналы заражения".

Также CDC выпустили рекомендации по бассейнам и другим местам отдыха:

через воду в бассейне, сауне или на водяных горках коронавирус не передается. Соответствующее поддержания чистоты воды с помощью хлора и брома должно дезактивировать вирус.

руководству бассейнов важно позаботиться о средствах, которые позволят соблюдать посетителям двух метров социальной дистанции, в частности, нанести раздельные полосы и маркировки, а также регулярно проводить уборку и чистку поверхностей, к которым часто прикасаются люди.

также нужно избегать совместного использования плавательного оборудования и детских игрушек, а также призывает не делиться едой и напитками с людьми, которые не живут в одной квартире или доме.

Во время отдыха у бассейна или в водном парке посетителей призывают продолжать носить медицинские или самодельные маски, прикрывать рот и нос во время кашля или чихания, а также продолжать придерживаться основных правил гигиены.

Напомним, ранее канадские ученые разбили миф об окончании пандемии коронавируса. Согласно их исследованию, которое было опубликовано в научном издании Canadian Medical Association Journal,окончание пандемии коронавируса практически со стопроцентной вероятностью не может быть связано с наступлением жары.