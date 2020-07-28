Есть ли у коронавируса сезонный характер - ответ медиков

Медики поведали, зависит ли пандемия от сезона года / Фото pixabay.com

Коронавирус продолжает распространяться по миру. По информации медиков, сезонный характер опасного вируса пока не находит подтверждения.

Надежды медиков на то, что с наступлением летнего сезона COVID-19 пойдет на спад, не оправдались.

Об этом в ходе брифинга сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров, передает корреспондент "Думской".

"Сегодняшнее ухудшение ситуации связано с тем, что люди не соблюдают условий карантина. По сравнению с прошлой неделей мы имеем рост заболеваемости в 1,7 раза", — отметил он.

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Виталий Гончаров подчеркнул, что сегодня Одесская область, как и вся Украина, оказалась между молотом и наковальней.

"Экономика диктует, что нужно снижать карантинные меры, однако реальная эпидемическая ситуация говорит об обратном", — отметил специалист.

Напомним, ранее главный санврач Виктор Ляшко в эфире Украинского радио назвал впервые ориентировочную стоимость вакцины от коронавируса для украинцев.По его словам, прививка от COVID-19 будет стоить около 20 долларов, то есть где-то 500 гривен.

Ранее Всемирная организация здравоохранения признала, что пандемия коронавируса не зависит от сезонности, как это происходит с гриппом или другими похожими заболеваниями. Вирус SARS-CoV-2 ведет себя по-другому.