Смерть от коронавируса: кто из мужчин входит в группу риска

Ученые рассказали, кто из мужчин чаще болеет коронавирусом / Фото pixabay.com

Коронавирус в мире - ученые пришли к выводу, что мужчины с длинными безымянными пальцами сталкиваются с меньшим риском смерти от опасного недуга.

Как пишет DailyMail, основу исследования специалистов из университета Суонси легли данные более 200 тысяч мужчин из 41 страны. Оказалось, что уровень смертности среди участников был выше на 30% в странах, где у мужчин наблюдались короткие безымянные пальцы.

Эксперты обозначили, что в Малайзии, Сингапуре и России мужчины, как правило, имеют более длинные безымянные пальцы. А вот в Великобритании, Болгарии и Испании сильному полу следуют внимательнее относиться к здоровью и соблюдать меры предосторожности.

По словам специалистов, длина конечностей зависит от тестостерона. Обладателями длинных безымянных пальцев становятся мужчины, которые во время внутриутробного развития подвергались чрезмерному воздействию этого гормона.

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Считается, что тестостерон вырабатывает большое количество соединения ACE2, которое защищает организм от тяжелого течения COVID-19.

"Результаты показывают, что мужчины с длинными безымянными пальцами будут испытывать легкие симптомы и быстрее возвращаться к работе", – отмечают авторы исследования.

Специалисты рассказали, как самостоятельно определить степень риска. Для этого необходимо с точностью до миллиметра измерить указательный и безымянный пальцы. Затем первое значение разделить на второе. Чем меньше соотношение цифр, тем длиннее безымянный палец.

Наименьший показатель был зафиксирован в Малайзии – 0,976, а наибольший в Болгарии – 0,99.

Напомним, ранее украинский ученый Игорь Бровченко оценил вероятность новой волны коронавируса в Украине.