В Китае сделали резонансное открытие по коронавирусу

Найдено три штамма коронавируса / Reuters

Коронвирус в мире - директор обвиняемого США института вирусологии в китайском Ухане заявил, что их учреждение действительно имеет три живых штамма коронавируса летучей мыши. Однако ни один из них не похож на SARS-CoV-2.

Как пишет Metro libre, руководство института утверждает, что вирус не мог распространиться из их лаборатории, поскольку сами ученые не знали о его существовании.

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"Как и все остальные, мы даже не знали, что вирус существует. Поэтому как он мог распространиться из нашей лаборатории? Это полная чепуха", - сказал директор учреждения в интервью китайскому общественному телевидению CGTN.

При этом ученый признал, что институт действительно "выделял и получил некоторые коронавирусы от летучих мышей".

"У нас есть три штамма живых вирусов. Но сходство с вирусом, который вызывает болезнь COVID-19, составляет всего 79,8%", - сказал он.

Напомним, китайский коронавирус Covid-19 в мире за сутки нашли еще у более 99 тысяч человек, по состоянию на утро воскресенья, 24 мая, количество инфицированных превысило 5 млн 311 тысяч человек. За сутки также почти на 4 тысячи возросло число жертв вируса, теперь их более чем 342 тысячи.