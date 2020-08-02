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Опасно для жизни: какие главные источники распространения коронавируса

2 августа 2020, 20:29

42% новых инфекций в Швейцарии за последние две недели поступили из ночных клубов.

коронавирус
Ученые назвали главные источники распространения коронавируса / pixabay.com

Главными источниками распространения коронавируса в Швейцарии назвали ночные клубы и рестораны.

Об этом свидетельствуют результаты исследования швейцарского Федерального управления здравоохранения, передает The Local в воскресенье, 2 августа.

В частности, данные, предоставленные швейцарскому государственному вещателю, показывают, что 42% новых инфекций в Швейцарии за последние две недели поступили из ночных клубов.

Кроме того, 27% поступили из баров и ресторанов. Это означает, что две трети случаев инфекций за этот период поступили или из мест ночной жизни, или из гастрономических заведений.

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При этом не более 12% людей заразились от члена семьи, тогда как 8% - от медицинского персонала.

Напомним, ранее немецкие исследователи оценили вероятность заражения во время полета в самолете. Она оказалась ниже, чем принято считать, и все благодаря хорошей вентиляции.Об этом сообщает издание Express со ссылкой на The Wall Street Journal.

Самыми опасными для пассажиров оказались моменты посадки и высадки из самолета, ведь тогда люди находятся в более тесном контакте.

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