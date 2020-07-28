Коронавирус "убил" туризм: в ООН подсчитали колоссальные убытки

Коронавирус "ударил" по туризму - подсчитаны убытки / Турвопрос

Из-за пандемии опасного коронавируса мировому туризму был нанесен колоссальный ущерб.

Об этом говорится в публикации Всемирной туристической организации ООН (UNWTO).

По информации ООН убытки туристической отрасли составили 320 млрд долларов. Только в мае 2020 года число международных туристов сократилось на 98% по сравнению с маем предыдущего года.

По оценкам UNWTO, ущерб от пандемии уже в три раза превысил последствия глобального экономического кризиса 2009 года для мирового туризма. Сообщается, что почти полное закрытие границ привело к падению туристических потоков на 98% в мае 2020 года.

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"Это привело к сокращению числа туристов на 300 млн туристов и потере 320 млрд долларов международных туристических поступлений", - говорится в сообщении.

Также в UNWTO отмечают, что резкое сокращение мирового туризма оставило миллионы людей без средств к существованию, в том числе жителей развивающихся стран. Большинство членов экспертной группы по туризму ожидают восстановление международного туризма ко второй половине 2021 года.

Коронавирус в мире

Как писал Главред, Всемирная организация здравоохранения признала, что пандемия коронавируса не зависит от сезонности, как это происходит с гриппом или другими похожими заболеваниями. Вирус SARS-CoV-2 ведет себя по-другому.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается. Он подчеркнул, что собирает чрезвычайную комиссию, чтобы оценить ситуацию, сообщает пресс-служба ВОЗ в Twitter.