Вакцина от коронавируса: в Индии стартовали важные испытания

В Индии начали тестирование вакцины на людях / АиФ

Всеиндийский институт медицинских наук, ведущая учебная больница в столице Нью-Дели, сообщает о том, что в пятницу была введена первая доза пробной вакцины COVID-19.

Об этом пишет AP.

Вакцина-кандидат, Коваксин, входит в число почти двух десятков, которые проходят испытания на людях во всем мире.

AIIMS входит в число 12 мест, отобранных Индийским советом по медицинским исследованиям для проведения двухфазных рандомизированных плацебо-контролируемых клинических испытаний Коваксины.

Читайте такжеВ США рассчитали стоимость одной дозы вакцины от COVID-19По данным ВОЗ, массовое применение вакцины станет возможным в 2021 году.

Как писал Главред, инженеры из Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия создали прибор для почти мгновенного выявления у пациентов опасного коронавируса.

Также напомним, в Минздраве назвали ориентировочную стоимость вакцины от китайской заразы для украинцев.