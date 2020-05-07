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Ученые рассказали, чем опасно ожирение при коронавирусе

7 мая 2020, 18:34

По информации британских ученых, у людей с лишним весом наиболее высокие шансы подхватить вирус.

коронавирус
Ученые назвали опасность лишнего веса при Ковид-19 / Фото pixabay.com

Коронавирус уверенно шагает по миру и каждый день уносит человеческие жизни. В связи с этим британские ученые провели исследование, в результате которых установили, что люди с лишним весом имеют более высокие шансы подхватить опасный недуг.

Как сообщает The Times, Согласно исследованию наиболее значимым фактором для госпитализации пациентов с COVID-19 стало ожирение, за ним следовали курение и медленная ходьба. При этом ожирение удваивало риск попадания в больницу.

Сообщается, что ученые университета Глазго проанализировали данные более 428 тысяч человек, среди которых около 340 тысяч были инфицированы коронавирусом.

Коронавирус в мире

Напомним, ранее ученые из Нидерландов подтвердили еще один способ передачи китайского коронавируса - фекально-оральным путем. Именно поэтому у 30% пациентов наблюдаются проблемы с желудочно-кишечным трактом. 

Также отметим, по наблюдениям врачей, переболевшие китайским коронавирусом мужчины в среднем могли бы прожить на тринадцать лет дольше, а женщины — на восемь. 

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