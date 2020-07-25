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Ученые создали уникальную маску, способную "убить" коронавирус

Проведенные испытания подтвердили эффективность маски при защите от коронавирусной инфекции.

25 июля 2020, 21:31
Девушка, маска, карантин
Маска состоит из нескольких различных водонепроницаемых слоев / Pixabay

В Португалии разработали первую защитную маску, которая способна нейтрализовать коронавирус COVID-19.

Об этом сообщили в Институте молекулярной медицины в Лиссабоне, пишет газета La Razón в субботу, 25 июля.

Утверждается, что речь идет о высокоэффективной многоразовой маске. Она разработана с использованием специальной ткани, которая состоит из нескольких различных водонепроницаемых слоев. Проведенные испытания подтвердили эффективность маски при защите от коронавирусной инфекции.

"Маска имеет инновационное покрытие, которое нейтрализует вирус SARS-CoV-2, когда он вступает в контакт с тканью, – заверили в институте. – Эффект, который сохраняется после того, как ткань подвергается 50 стиркам".

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В ходе испытаний исследователи опускали маску в раствор с молекулами коронавируса, при этом 99% из них теряли свои свойства спустя час.

Как писал Главред, чтобы обеспечить наибольшую степень безопасности, ученые из Массачусетского технологического института США создали многоразовую маску для лица из силикона со сменными фильтрами. Разработчики утверждают, что их устройство может задерживать вирусы так же эффективно, как респираторы N95, передает Daily Mail.

Ранее Всемирная организация здравоохранения обнародовала обновленные требования к медицинским маскам. Эксперты уточнили, что маски - и самодельные, и фабричные - смогут защитить от коронавируса только если будут состоять из трех слоев ткани.

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