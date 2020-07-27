Коронавирус набирает обороты: в ВОЗ анонсировали чрезвычайные меры

Пандемия коронавируса в мире усиливается / Фото pixabay.com

В мире число зараженных коронавирусной инфекцией уже превысило показатель в 15,78 млн, из них 640 тыс. умерли.

Такие данные обнародовала Всемирная организация здравоохранения.

По словам главы Тедроса Гебреисуса, что пандемия коронавируса в мире усиливается.

Он подчеркнул, что собирает чрезвычайную комиссию, чтобы оценить ситуацию, сообщает пресс-служба ВОЗ в Twitter.

По его словам, на сегодня зарегистрированы почти 16 миллионов случаев COVID-19 и более 640 тысяч случаев смерти.

Глава ВОЗ отметил, что за последние 6 недель общее число случаев удвоилось.

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"В соответствии с требованиями международных медико-санитарных правил я собираюсь созвать чрезвычайный комитет на этой неделе, чтобы пересмотреть ситуацию с коронавирусом", - добавил Гебреисус.

Напомним, в Европе из-за коронавируса вводят исключительные меры для туристов, которые возвращаются из отпуска в Испании.

Ранее Австрия ужесточила правила въезда для приезжих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за COVID-19.

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Граждане из 32 государств "красного списка", в том числе из Украины, не смогут напрямую въехать в эту страну.