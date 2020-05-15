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Ученые рассказали о сроках появления вакцины от Covid-19 и ее стоимости

15 мая 2020, 22:46

Специалисты заверили, что вакцина от Ковид-19 появится в 2021 году и будет доступной максимальному количеству людей.

вакцинация
Вакцина от Ковид-19 будет доступной по цене для людей / Фото: zt-rada.gov.ua

Коронавирус в мире продолжает распространяться, а в Оксфордском университете порадовали, что вакцина от жуткого вируса будет готова к 2021 году и не будет дорого стоить.

По словам разработчиков препарата, укол будет доступен максимальному числу людей, пишет Reuters.

Адриан Хилл, директор Оксфордского института Дженнер, который занимается разработкой одной из наиболее перспективных вакцин, заявил, что ее доступность и низкая стоимость были заложены в проект с самого начала.

"Это не будет дорогой вакциной. Это будет однократная вакцина. Она будет создана для глобальных поставок, и это будет сделано во многих разных местах. Это всегда был наш план", - заявил он.

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Экспериментальная вакцина, известная как ChAdOx1 nCoV-19, является одним из лидеров в мировой гонке лекарств от коронавируса.

Предварительные данные небольшого испытания экспериментальной вакцины на шести обезьянах показали, что у некоторых животных, которым вводили лекарство один раз, вырабатывались антитела против вируса в течение 14 дней, у всех остальных защитные антитела вырабатывались в течение 28 дней.

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Когда обезьяны подвергались воздействию Covid-19, вакцина, по-видимому, предотвращала повреждение легких и не позволяла вирусу копировать себя там, хотя он все еще активно размножался в носоглотке.

Ранее Главред писал, что для взятия под контроль очагов пандемии китайского коронавируса может потребоваться период от четырех до пяти лет. С таким заявлением на недавней конференции выступила одна из ведущих ученых Всемирной организации здравоохранения Соумия Сваминатан.

Напомним, по состоянию на 6:30 утра пятницы, 15 мая, в мире зарегистрировали 4 443 597 случаев заражения коронавирусом (было 4 347 015). При этом 302 452 человека стали жертвами коронавирусной инфекции (было - 297 197).

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