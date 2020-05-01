Грандиозный прорыв ученых: когда ждать вакцину от коронавируса

Вакцина от коронавируса может появится в сентябре / Global Look Press

Уже через шесть недель британские ученые могут получить первые результаты тестирования вакцины против коронавируса COVID-19.

Как пишет Daily Mail, исследования проходят в Оксфордском университете, где экспериментальный препарат ввели нескольким сотням пациентов. В случае успешности вакцины, она может быть поставлена на производство уже в сентябре.

Но уже сейчас исследователи дают 80% на успешность вакцины, передает Профессор медицины Джон Белл отметил, что первые результаты могут появиться к середине июня. Вместе с учеными работают специалисты из фармацевтической компании AstraZeneca.

Соглашение с компанией позволит быстро распространить вакцину по всему миру, если она покажет свою эффективность, пишет obozrevatel.com. При этом Белл отметил, что Великобритания в приоритете, в случае получения вакцины против COVID-19. При этом для первых прививок понадобится от 30 до 40 миллионов доз.

"Мы также хотим убедиться, что весь остальной мир будет готов изготовить эту вакцину в таких масштабах, чтобы она распространялась среди населения в развивающихся странах, например, там, где потребность в ней очень велика", – добавил врач.