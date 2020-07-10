Ученые объяснили природу возникновения коронавируса

Исследователи сделали важное открытие о коронавирусе / Фото pixabay.com

Коронавирус продолжает распространяться по миру. Ученые пришли к выводу, что этот вирус намного активнее способен заражать людей, нежели родственный вирус RaTG13, который был обнаружен у летучих мышей.

Такую высокую заразность ученые из Института Фрэнсиса Крика (Англия) объяснили тем, что вирус SARS-CoV-2 произошел из-за слияния нескольких видов коронавируса, передает The Daily Mail.

Так, исследователи изучили вирусы SARS-CoV-2 и RaTG13, которые совпали на 97 процентов. Однако небольшие различия делают SARS-CoV-2 более стабильным, что помогает ему в тысячу раз лучше цепляться за рецепторы клетки человека, которые получили название ACE2.

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Именно рецептор ACE2 ученые назвали "ключом входа" в организм, из-за чего человек заражается COVID-19.

При этом ученые отметили, что их находка не помогает выяснить происхождение вируса. Но их работа дала понять, что вирус эволюционировал с течением времени естественным путем и не был создан человеком.

Также ученые подчеркнули, что вирус RaTG13 вряд ли будет вредным для человека и, вероятно, не сможет заразить наши клетки через рецептор ACE2.

В Украине Covid-19 по состоянию на утро 10 июля преодолел психологическую отметку в 52 тысячи человек. За сутки вирус диагностировали у 819 человек, побороли болезнь 1 тысяча 16 инфицированных, а скончались 18 пациентов.