ВОЗ ошарашила стоимостью разработки эффективной вакцины от коронавируса

ВОЗ назвала стоимость разработки вакцины от коронавируса / Фото: zt-rada.gov.ua

Коронавирус в мире - в ВОЗ подчитали, что для разработки эффективной и доступной вакцины против COVID-19 в течение следующего года потребуется более 31 миллиарда долларов.

Об этом сообщается на сайте ООН

"В течение следующих 12 месяцев потребуется более 31 миллиарда долларов на разработку лекарств, которые будут эффективны против COVID-19", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса, в мире сейчас разрабатывают или тестируют 200 потенциально действенных вакцин. Он подчеркнул, что для эффективного противодействия болезни нужна действенная вакцина в беспрецедентных масштабах и в сжатые сроки.

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При этом она должна быть доступной для всех, кто в ней нуждается. Главная научная сотрудница ВОЗ Сумии Сваминатан заявила, что обычно процесс разработки и производства эффективной вакцины занимает до 10 лет, однако в нынешних условиях ВОЗ отводит на это 12, максимум 18 месяцев.

Вакцина от коронавируса

Ранее Главред писал о том, что вакцину против коронавирусной инфекции изобретут в лучшем случае через 1,5 года. Скорее всего, вакцина будет доступна не каждому, так как ее количество наверняка ограничат.

Напомним, в недавнем интервью главный санврач Украины Виктор Ляшко предположил, что вакцина от COVID-19 может появиться как минимум через 18 месяцев. Сейчас он советует украинцам делать прививки от других инфекционных заболеваний.