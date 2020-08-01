Коронавирус наступает: ВОЗ продлила режим чрезвычайной ситуации

ВОЗ продлила режим чрезвычайной ситуации / Фото pixabay.com

Коронавирус продолжает распространяться по миру с декабря прошлого года. В связи с этим, ВОЗ продлила режим международной чрезвычайной ситуации еще на три месяца, то есть до 1 ноября.

Об этом сообщил комитет ВОЗ по ЧС по итогам совещания, информирует ТАСС в субботу, 1 августа.

Указано, что комитет "единогласно согласился, что пандемия все еще представляет собой чрезвычайную ситуацию для общественного здравоохранения, вызывающую международную озабоченность".

Свою рекомендацию о продлении этого режима комитет представил генеральному директору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесус, который с ней согласился. В связи с этим "комитет вновь будет созван в течение трех месяцев по решению генерального директора", говорится в сообщении.

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Выступая на заседании, глава ВОЗ отметил, что нынешняя пандемия "представляет собой кризис, который случается раз в столетие, ее последствия будут ощущаться на протяжении предстоящих десятилетий".

По его словам, на настоящий момент "многие вопросы разрешены, но на многие еще предстоит ответить". Согласно имеющимся у ВОЗ данным об исследовании иммунитета, "большинство населения Земли остается восприимчивым к этому вирусу, даже в районах, которые пережили суровые вспышки" болезни.

Как писал Главред, коронавирус 2020 убил в мире 680 тысяч человек по состоянию на 1 августа. Число случаев заражения превышает 17 миллионов, при этом ежедневно фиксируют более 200 тысяч больных. Ученые и врачи пристально наблюдают за тем, как ведет себя вирус и как проявляется болезнь COVID-19.