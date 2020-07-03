"Цифры не лгут": ВОЗ ошарашила заявлением об опасности коронавируса

В ВОЗ призвали не прекращать бороться против коронавируса / Reuters

Коронавирус в мире - сегодня в ВОЗ призвали страны отказаться от напрасных иллюзий о победе над китайской хворью и продолжать бороться с опасным вирусом.

"Людям нужно проснуться. Цифры не лгут. Реальная ситуация (в разных странах - ред.) не лжет", - сказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, передает Reuters.

Многие страны уже отказались от карантинных мер, веденных в борьбе с эпидемией коронавируса. Так, в субботу с 6:00 утра по британскому времени в Англии пабы и рестораны смогут начать принимать посетителей. Также на выходных в Соединенном Королевстве заработают парикмахерские, кинотеатры и религиозные объекты.

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Саудовская Аравия начала постепенно ослаблять карантинные меры в конце мая, отменив запреты на перемещения внутри страны, вновь открыв мечети и разрешив работникам вернуться на свои места.

Коронавирус в мире

Между тем, коронавирус продолжает стремительно распространяться в США. Если еще две недели назад в США сообщалось о 22 тыс. случаев за день в среднем, то в последнее время число новых инфицированных превышает ежедневно 40 тыс., отмечают западные СМИ.

Как ранее писал Главред, во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что в ближайшее время может появиться новый эпицентр распространения COVID-19 в мире. Речь идет Ближнем Востоке. Регион находится на "критическом пороге" пандемии коронавируса.