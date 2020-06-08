Рано радовались: в ВОЗ забили тревогу из-за ситуации с коронавирусом

В ВОЗ забили тревогу из-за коронавируса / Reuters

Ситуация с китайской заразой в мире резко начала ухудшаться, хотя в Европе можно наблюдать некоторую положительную тенденцию.

Об этом на брифинге в Женеве заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, говорится в официальном Twitter ВОЗ.

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Он подчеркнул, что организация получила сообщения о более 7 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 по всему миру, а также больше 400 тыс. умерших от этой болезни.

"Хотя ситуация в Европе улучшается, в глобальном масштабе она ухудшается", – констатировал глава ВОЗ.

Гебрейесус также отметил, что на 9 июня ВОЗ созывает онлайн-совещание по вопросу отслеживания контактов заразившихся коронавирусом людей со здоровыми.

"Чтобы поделиться техническим и операционным опытом, включая инновации в цифровой технологии", – пояснил он.

Коронавирус в мире

Как сообщал Главред, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала не отказываться от ношения масок на фоне ослабления карантина в мире. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что в регионах и местах с высокими темпами распространения коронавируса без масок не обойтись.