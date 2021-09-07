Коронавирус в мире вышел на плато - ВОЗ

Коронавирус убивает порядка 80 тыс. людей ежедневно / Фото Reuters

Всемирная организация здравоохранения сделала неутешительное заявление об уровне заболеваемости коронавирусом. В Организации акцентировали, что мир перешел на плато и оно находится на довольно высоком уровне.

Об этом заявила эксперт ВОЗ Мария Ван Керхове.

"Мы достигли плато, однако это плато находится на достаточно высоком уровне", - заявила она.

Также эксперт добавила, что в разных регионах наблюдается разная ситуация вокруг распространения коронавируса. Однако ежедневно во всем мире фиксируется около 4,5 млн случаев заражения чумой 21 века. Более того, 72-78 тысяч людей каждый день умирают от COVID-19 или его последствий.

"Ситуация вызывает обеспокоенность. Особенно с учетом того, что пандемия продолжается уже 20 месяцев и у нас есть инструменты для борьбы с пандемией", - заключила Мария Ван Керхове.

Напомним, на территории Волынского региона индийский штамм коронавируса "Дельта" обнаружили у 47 человек. При этом, самому младшему инфицированному всего лишь 17 дней.

Также Главред писал, что школы Сумщины могут закрыть или же они перейдут на дистанционное обучение. Региону грозит "желтая" зона из-за большого количества положительных тестов на коронавирус.