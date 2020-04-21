В МВФ расссказали, по скольким странам ударит финансовый кризис из-за коронавируса

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева озвучил прогноз по поводу того, сколько стран пострадают от кризиса, который вызван китайским коронавирусом.
Экономики стран, которые развиваются, по всей вероятности, сильнее всего пострадают от последствий коронавируса.
С таким заявлением во вторник, 21 апреля, выступила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. По ее словам, Фонд, располагающий кредитным потенциалом в размере 1 триллиона долларов, уже одобрил выделение чрезвычайного финансирования для 21 из 103 стран мира, которые обратились с просьбой о помощи.
Читайте такжеМВФ прогнозирует после эпидемии самый масштабный кризис в истории"Страны, которые сейчас больше всего пострадали от пандемии, не обязательно являются странами, которые пострадают в наибольшей степени с экономической точки зрения. Я больше всего беспокоюсь о странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах",- написала она.
Согласно информации Георгиевой, пандемия по причине китайского коронавируса вызвала глобальный финансовый кризис, который на сегодняшний день поразил экономики 170 государств.
Напомним, ранее Международный валютный фонд – основной кредитор Украины – высчитал, насколько уменьшатся объемы украинской экономики в 2020-м. Интересно, что таковой прогноз оказался гораздо оптимистичнее, чем аналогичный прогноз Кабмина.