В МВФ расссказали, по скольким странам ударит финансовый кризис из-за коронавируса

Международный валютный фонд / Reuters

Экономики стран, которые развиваются, по всей вероятности, сильнее всего пострадают от последствий коронавируса.

С таким заявлением во вторник, 21 апреля, выступила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. По ее словам, Фонд, располагающий кредитным потенциалом в размере 1 триллиона долларов, уже одобрил выделение чрезвычайного финансирования для 21 из 103 стран мира, которые обратились с просьбой о помощи.

Читайте такжеМВФ прогнозирует после эпидемии самый масштабный кризис в истории"Страны, которые сейчас больше всего пострадали от пандемии, не обязательно являются странами, которые пострадают в наибольшей степени с экономической точки зрения. Я больше всего беспокоюсь о странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах",- написала она.

Согласно информации Георгиевой, пандемия по причине китайского коронавируса вызвала глобальный финансовый кризис, который на сегодняшний день поразил экономики 170 государств.

Напомним, ранее Международный валютный фонд – основной кредитор Украины – высчитал, насколько уменьшатся объемы украинской экономики в 2020-м. Интересно, что таковой прогноз оказался гораздо оптимистичнее, чем аналогичный прогноз Кабмина.