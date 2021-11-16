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Коронавирус в основном поражает бедных людей - ВОЗ

16 ноября 2021, 21:00

Набарро сказал, что богатые страны, которые пытаются "вакцинировать население от активной пандемии", идут на огромную авантюру.

коронавирус маска covid-19
Коронавирус - проблема бедных стран / Getty

В ВОЗ сделали заявление о том, что пандемия коронавируса является проблемой для бедных стран.

По словам специального посланника Всемирной организации здравоохранения Дэвида Набарро, правительства стран, которые пытаются вакцинировать как можно больше жителей для выхода из пандемии, берут на себя огромный риск, пишет The Guardian.

"Эта болезнь сейчас в основном поражает бедных людей и бедные страны", - заявил представитель ВОЗ.

Набарро сказал, что богатые страны, которые пытаются "вакцинировать население от активной пандемии", идут на огромную авантюру, заявив, что одна из проблем заключается в появлении новых разновидностей, которые могут уклониться от существующих вакцин, а другая - в том, что население может не захотеть подчиняться, если будут вновь введены такие меры, как ношение масок и социальное дистанцирование.

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"Если будет происходить скупка вакцин для ревакцинации, это приведет к глобальным последствиям, которые действительно будут весьма экстремальными, и все должны это знать", - подчеркнул Набарро.

Стоит отметить, что по состоянию на 16 ноября в "красной" зоне карантина находятся 18 регионов Украины. В Министерстве здравоохранения спрогнозировали, что ориентировочно со следующей недели карантин постепенно начнут ослаблять.

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