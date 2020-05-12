У спикера Путина коронавирус

Дмитрий Песков заболел коронавирусом / Reuters

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заболел китайским коронавирусом COVID-19.

Спикер главы государства подтвердил, что болен коронавирусом, сообщает ТАСС.

Также Песков сказал агентству, что проходит лечение.

"Да, я заболел… Лечусь", – поделился Песков.

Жена спикера Путина Татьяна Навка сообщила, что у нее тоже диагностирован коронавирус, пишет Daily Storm в Telegram. По ее словам, они с мужем находятся в больнице.

"…Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось все: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке…", – сказала собеседница.

Читайте такжеВ РФ рассказали, что творится с больным коронавирусом премьером МишустинымНавка полагает, что вирус ее муж "принес с работы".

"…Вся семья сидела в строгой изоляции. Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел…", – добавила супруга.

Ранее СМИ писали, что Дмитрий Песков болен коронавирусом.

Напомним, в России за последние сутки коронавирус диагностировали еще у 10 тысяч 899 человек. Всего в стране вирус нашли у 232 тысяч 243 человек. РФ входит в топ-3 стран, в которых зарегистрировано больше всего случаев заболевания.