Коронавирус в России: Путин рассказал о пике и продлил карантин

Владимир Путин продлил карантин в России / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин, ссылаясь на слова ученых и специалистов, сказал, что в стране еще не пройден пик заболеваемости смертоносным китайским коронавирусом.

Глава РФ на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах объявил, что 6, 7 и 8 мая будут нерабочими днями, пишет ТАСС.

Таким образом, карантин в стране продлен включительно до 11 мая.

По словам Путина, в России риски заразиться вирусом "выходят на верхнюю планку".

Также российский лидер поручил правительству разработать параметры, по которым РФ будет выходить из ограничений с 12 мая. Президент добавил, что по всей стране сразу не отменят ограничительные меры.

Читайте такжеКитай уже позади: коронавирус тащит Россию к новым высотамРанее сообщалось, что коронавирус в России по состоянию на утро 28 апреля диагностировали у 93 тысяч 558 человек, скончались 867 человек, а побороли заразу 8 тысяч 456 человек. За сутки в стране количество инфицированных возросло на рекордную цифру – вирус нашли еще у 6 тысяч 411 человек.

Напомним, в России из-за коронавируса ограничительные меры начали вводить в марте.