Бунты против карантина: грозят ли России массовые протесты

Протесты из-за коронавируса могут пройти в больших городах России / Reuters

Несмотря на протесты против самоизоляции во Владикавказе, до революции в России еще далеко. Об этом в комментарии Главреду рассказал директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик.

По его словам, то, что произошло во Владикавказе, было вызвано накоплением недовольства от местного руководства МВД, а также поборами с мелкого бизнеса, но этого недостаточно для начала революции.

Читайте также"Два пика": экс-депутат Госдумы назвал условие краха России"В отдельных регионах это были не просто антикарантинные акции, а взрывы недовольства, когда местные власти слишком закручивали гайки. В России это часто бывает, особенно в окраинных республиках, где местная власть чувствует свою безнаказанность, не находится в режиме ручного управления из Москвы и может себе позволить применять чрезмерную силу по укрощению несогласных. Можно ожидать подобные акции протеста в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах, но говорить о том, что это охватит значительное количество населенных пунктов преждевременно. Ведь для того, чтобы провести масштабную политическую акцию, необходима ее координация, организационный ресурс, лояльность местной элиты, неспособность силовиков разгонять протесты и, в конце концов, средства", - убежден Кулик.

Напомним, 20 апреля в столице Южной Осетии, Владикавказе, собрались около пятисот человек, которые требовали от властей региона "разъяснить ситуацию" и поддержать столкнувшееся с материальными трудностями из-за пандемии население.