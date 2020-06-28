"Это испытание": Путин признался, как бережется от коронавируса

Путин поведал, как спасается от коронавируса / Reuters

Коронавирус в России - президент Владимир Путин признался, что сдает тесты на коронавирус раз в три-четыре.

Об этом Путин рассказал в интервью программе Москва. Кремль.

На вопрос, отрицательный ли результат показывают тесты, Путин ответил: "Слава Богу, пока да".

Президент РФ также заявил, что дистанционная работа в связи с эпидемией стала для него "в известной степени испытанием", так как он любит общаться с людьми. Но, по его словам, после того, как заболел премьер-министр Михаил Мишустин, стало ясно, что президент "просто обязан действовать очень аккуратно".

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"Я еще ввел такое правило — президент и премьер-министр никогда не летают в одном самолете и даже не летают в одно и то же время даже на разных самолетах. Потому что на нас особая ответственность за положение в стране", — рассказал Путин.

Кроме этого, бывший разведчик заявил о том, что Путин серьёзно болен и "тягает за собой личный туалет.

Также напомним, президент Владимир Зеленский заявил ‒ он не намерен пытаться войти в доверие к президенту РФ Владимиру Путину. Зеленский сейчас занят исключительно интересами Украины и возвращением оккупированных россиянами территорий.