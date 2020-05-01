Коронавирус подбирается к Путину: в России шокировали масштабом пандемии

В России пандемия коронавируса набирает обороты / Facebook/ moz.ukr

Сегодня в Крыму от коронавируса скончался соратник Владимира Путина, а в России наблюдается резкое увеличение количества подхвативших опасный недуг, на фоне стабильной ситуации на прошлой неделе.

"Да, в самом деле, - и вчера, и сегодня мы видим такой "зубец", как говорят специалисты-аналитики, на фоне достаточно ровной ситуации в течение более чем семи дней", - сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РБК.

Попова также констатировала, что сейчас в России наблюдается реализация тех рисков, о которых было сказано около десяти дней назад.

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"Эта ситуация была спрогнозирована", - отметила глава Роспотребнадзора.

В последние несколько дней в России чиновники федерального и регионального уровней часто заявляли о скором достижении плато по заражаемости коронавирусом или о выходе на него.

Так, губернатор Московской области Андрей Воробьев 29 апреля заявил о выходе региона на плато по количеству зараженных коронавирусом. "На плато мы вышли. Я думаю, что мы будем на нем какое-то время стоять, потом снижение продолжится", - сказал он тогда.

Однако на следующий день оперативный штаб сообщил о рекордном росте числа обнаруженных заражений коронавирусом SARS-CoV-2 за сутки в области - 793.

Коронавирус в России

Напомним, 30 апреля в России был установлен новый коронавирусный антирекорд – количество инфицированных превысило отметку в 100 тысяч человек. За сутки вирус нашли еще у 7 тысяч 99 человек, скончался 101 человек.

Эксперты считают, что в РФ еще не было пика коронавируса. Директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин говорил, что в стране пик заболеваемости ожидается в середине мая.