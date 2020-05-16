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Месть за оккупацию: коронавирус массово косит российских военных

16 мая 2020, 22:59

По состоянию на 16 мая опасный вирус подхватили уже более чем полторы тысячи военнослужащих РФ.

Коронавирус, ученые
Коронавирус косит военных в России / spiegel.de/

Коронавирус в России - по состоянию на 16 мая опасный недуг обнаружили у 1622 российских военных в воинских частях и соединениях, а также у 1216 - в вузах.

"По состоянию на 16 мая... в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1622 военнослужащих с положительными результатами тестирования; из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России - 364 человек; в изоляторах по месту службы - 546 человек; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 19 человек; изолированы на дому - 693 человек", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

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Отмечается, что два человека находятся в тяжелом состоянии, девять - средней тяжести, остальные без симптомов. Выздоровели 721 человек. Также сообщается об инфицированных 390 человек среди гражданского персонала ВС РФ.

Ранее Главред писал, что в то время, как в России от Ковид-19 уже скончалось 2 212 человек, а по состоянию на четверг, 13 мая, был подтвержден 242 271 случай опасного недуга, в Роспотребнадзоре отметили, что им удалось остановить рост числа заболевших.

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